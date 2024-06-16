İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırları düzenledi. Saldırılarda bir ev ve bir mahalle hedef alınarak çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı. Sivil altyapı da tahrip ediliyor.

16.06.2024 04:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırları düzenledi.

Savaş uçaklarının, Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı batısında bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 04:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement