 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı
27.01.2024 - 11:00,
Abone Ol

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan çok sayıda kişi Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ise çoğu çocuk ve kadın 9 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in Refah kentinin El-Cenine Mahallesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 374 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Aksa, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:37:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement