İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli öldürdü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

02.03.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
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İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri saldırılarının 148. gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava, kara ve denizden vurmaya devam etti.

Başta Gazze kent merkezi, Han Yunus ve Beyt Lahiya olmak üzere İsrail'in farklı noktalara yönelik yoğun saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Gazze kent merkezindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise çoğu çocuk ve kadın en az 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Tel el-Heva, Şucaiyye ve Es-Sabra mahallerinin yanı sıra Han Yunus'a da süren yoğun topçu atışlarında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail insansız hava araçlarıyla Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen ve yaralananlar var.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü - Son Dakika

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