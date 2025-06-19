İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği son saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybetti
19.06.2025 14:12
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin bulunduğu 52 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin bulunduğu 52 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine nakledildi.

Görgü tanıkları yardım merkezinin açılmasını bekleyen yüzlerce Filistinlinin hedef alındığı saldırıda yoğun şekilde ateş açılması nedeniyle bölgeye ancak birkaç saat sonra ilk yardım ekiplerinin ulaşabildiğini aktardı.

Cep telefonu şarj noktaları hedef alınıyor

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda ise cep telefonlarının şarj noktası olarak kullanılan bölge, İsrail insansız hava aracıyla vuruldu. Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki İsrail ordusunun El-Hur kavşağının yakınındaki İçişleri Bakanlığı binası karşısında yer alan şarj dolum ve internet dağıtım noktasını hedef aldığı saldırısı nedeniyle 4 Filistinli hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar ve cansız bedenler Tel el-Heva'da yer alan Kudüs Hastanesine nakledildi.

Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde cep telefonunu şarj etmek için kullanılan çadırın vurulduğu saldırıda 1 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Cela Caddesi'nde bir grup Filistinliyi iHA ile hedef alması sonucu da 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentinin orta kesiminde yer alan bir caminin yakınlarındaki sivillere ait binayı bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin naaşına ulaşıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah arasında yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinliler İsrail askerleri tarafından hedef alındı.

Saldırı sonrası Nasır Hastanesine hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cenazesi ile 20 yaralı getirildi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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