İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 8 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik sıkı abluka ve saldırılarının 2 haftayı aşkın süredir devam ettiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarında 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde sivil bir aracı hedef alması sonucu 2 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

İsrail askerleri sivil savunma ekiplerine ateş açtı

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden 2 kişinin cansız bedeni ile 3 yaralının tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki sıkı ablukayı sürdüren İsrail askerlerinin sivil savunma ekiplerine ateş açtığı ve ekibin hızlıca bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 5 Ekim'den beri başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzey bölgelerini yoğun saldırı ve kuşatma altında tutuyor.