İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 18 Ölü

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GAZZE, 21 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyine düzenlediği hava saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin merkezinde yer alan Nuseyrat kampındaki çok katlı "Yaffa" kulesindeki bir daireyi hedef aldığını bildirdi.

Kamptaki El Avda Hastanesi'nden yapılan açıklamada cuma günü gerçekleşen saldırıda sekiz kişinin öldüğü ve bazıları ağır olmak üzere 14 kişinin de yaralandığı doğrulandı.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Teşkilatı'na göre, Gazze'nin kuzeyinde İsrail bombardımanı Cibaliye El-Belad'da bir konutu vurması sonucu 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yine cuma günü Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, mensuplarından birinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında altı askerden oluşan bir İsrail birliğini hedef alan bir intihar saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre cuma günü itibarıyla Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 45.206'ya yükseldi.