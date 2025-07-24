İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırısı

GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- İsrail çarşamba günü Gazze'deki Tel el-Hava Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.
Gazze'deki sağlık yetkililerinin paylaştığı verilere göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılarda en az 8.363 Filistinli hayatını kaybederken, 31.004 kişi ise yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 59.219'a, yaralı sayısı ise 143.045'e yükseldi.
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