İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 21 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti.

11.10.2024 15:47
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentine yönelik hava saldırılarında ölen 6 kişinin cenazesinin Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, helikopterlerin de topçu atışları eşliğinde Refah'ta sivil alanlara ateş açtığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinde de bazı binaları bombaladığı vurgulanan haberde, kuzeydeki Cibaliya bölgesinde de insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiği, diğer bazı kişilerin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Gazze kentindeki eş- Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde İsrail ordusunun İHA'larla vatandaşları hedef alması sonucu 2 Filistinlinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeyinde de sivilleri doğrudan hedef aldığına işaret edilen haberde, İsrail'in bugünkü saldırılarında toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika

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