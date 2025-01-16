İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 30 Ölü

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GAZZE, 16 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Çarşamba günü düzenlenen bu saldırılar, Katar'ın Hamas ve İsrail arasında pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesi duyurmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin birçok bölgesinde saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.