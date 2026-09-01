İsrail'in Gazze'ye İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye İHA Saldırısı: 3 Ölü

İsrail\'in Gazze\'ye İHA Saldırısı: 3 Ölü
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İsrail, Gazze'de bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü.

GAZZE, 1 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze'nin güneybatısında bir aracı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kaynakların ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre İsrail'e ait bir İHA, Tel el-Hava Mahallesi'nde bir sivil aracı en az bir füzeyle hedef aldı.

Şifa Hastanesi'nden sağlık kaynakları, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İsrail ordusundan henüz olayla ilgili bir açıklama gelmedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'de bir aracı hedef aldığını bildirirken, olaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Filistinli kaynaklar, günün erken saatlerinde Gazze'nin merkezindeki Belediye Parkı yakınlarında bir konut binasının girişini hedef alan bir diğer İsrail hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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