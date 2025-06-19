İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti

19.06.2025 12:45
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine nakledildi.

Görgü tanıkları da yardım merkezinin açılmasını bekleyen yüzlerce Filistinlinin hedef alındığı saldırıda yoğun şekilde ateş açılması nedeniyle bölgeye ancak birkaç saat sonra ilk yardım ekiplerinin ulaşabildiğini aktardı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentinin orta kesiminde yer alan bir caminin yakınlarındaki sivillere ait binayı bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda ise cep telefonlarının şarj noktası olarak kullanılan bölge, İsrail insansız hava aracıyla vuruldu.

Mülteci Kampını hedef alan saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Cela Caddesi'nde bir grup Filistinliyi iHA ile hedef alması sonucu da 3 kişi hayatını kaybetti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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