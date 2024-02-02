İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları devam ediyor

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İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 119'uncu gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentleri başta olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlerken, İsrail ordusuna ait hücumbotlar da Gazze'yi denizden hedef aldı.

Kış mevsiminin olumsuz etkilediği Gazze'de sağanak nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı birçok barınak sular altında kaldı, şiddetli rüzgarlar çadırların sökülmesine yol açtı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda yer alan Nasr Mahallesi'nde Ed-Deyri ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

Refah'a yönelik bombardımanını gece boyu sürdüren İsrail güçlerinin, Han Yunus'un batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Emel Okulu'na yönelik saldırısında bir kadın hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Han Yunus'taki Filistin Kızılayının merkezine yakın bir evi hedef alan İsrail güçleri, 13 Filistinlinin yaraladı.

İsrail güçlerinin, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi çevresine düzenlediği baskınlar sonucu en az iki vatandaş yaralanırken, İsrail topçu birlikleri Han Yunus'un batısındaki sivillere ait evleri bombaladı.

İsrail'in, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi çevresine düzenlediği bombardımanda en az 2 kişi yaralandı.

Öte yandan Han Yunus'un Sukke bölgesinde İsrail güçlerinin daha önce düzenlediği saldırılarla hedef aldığı Şerrab ailesine ait evin enkazından 12 cenaze çıkarıldı.

Kentteki Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesi avlusuna 5 Filistinlinin daha defnedilmesiyle, İsrail ordusunun kuşatması ve karadan işgal girişimi nedeniyle hastane avlusuna defnedilen Filistinlilerin sayısı 15'e çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kızılay merkezi ile hastane çevresini hedef almaya devam ettiği kaydedildi.

Binaların çatısının zarar görmesi nedeniyle binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı hastaneye yağmur sularının girdiği, İsrail güçlerinin sürdürdüğü kuşatma sebebiyle böbrek hastalarının başka hastanelere sevk edilemediği ve hayatlarının tehlike altında olduğu belirtildi.

Emel Hastanesinde ayrıca oksijenin tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

Sağlık kaynakları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınında İsrail saldırılarından kaçan yaklaşık 30 bin Filistinlinin sığındığı okullarda su, yiyecek, bebek maması ve binlerce hasta için gerekli ilaçların bulunmadığını vurguladı.

İsrail askerlerinin çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde çürümüş naaşlar bulundu

İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir stadyumda internet ve sinyal almaya çalışan bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusuna ait obüsler, Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanı sürdürürken, İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ile Şeyh Zayid bölgesi civarını bombaladı.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından bölge halkı, Gazze kentinin kuzeybatısında çok sayıda çürümüş cenazeye ulaştı.

Hala çok sayıda cenaze yol kenarlarında ve İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında bulunurken, İsrail güçleri, sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelerin bulduğu bölgelere girişine engel oluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.