İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında daha önce yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, son saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, yaklaşık 2 hafta önce Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef alan İsrail hava saldırısında yaralanan Hani İyad el-Gul (24) bu sabah yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait helikopterin, Gazze kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Ketibe Islah ve Rehabilitasyon Merkezi'ne düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hafif yaralandı.

Yerel kaynaklar, askeri araçların Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Ebu Zeytun bölgesinde Filistinlilere ait evlerin kalıntılarına yoğun ateş açtığı, saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail'in Esda Kavşağı'nın kuzeyini hedef alan saldırısında, biri ağır 6 Filistinli yaralandı.

İsrail insansız hava araçları da kentin doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı yakınlarına patlayıcı attı. AA'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda anne, baba ve 6 yaşındaki kızları hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki oğulları ise yaralanmıştı. Gazze kentine saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1123'e, yaralı sayısının 3 bin 616'ya ulaştığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 800 olduğu kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 246'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 727'ye yükseldiği ifade edilmişti.