İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

12.06.2026 11:27
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de okul ve evleri bombaladı; 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulu bombalaması nedeniyle 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri'nden bir kaynaktan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Ebu Hüseyin Okulu'nu hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınann bilgiye göre, Gazze kentinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Tuffah Mahallesindeki Senafor Kavşağı bölgesini hedef aldı.

Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu, bölge sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedikten sonra "El-Ayidi" ve "El-Humeysi" ailelerine ait 2 evi bombalayıp yerle bir etti.

Hedef alınan evlerin çevresindeki binalarda ciddi zarar meydana gelirken, bölgede yaşayan Filistinliler bir kez daha zorla yerlerinden edildi.

İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah'ta bir evin yakınındaki araziyi hedef aldı ve bölgede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu kesimlerinde İsrail ordusu ev ve bina yıkımlarını sürdürdü, bölgede ciddi patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor. İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 981 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mete Alptekin Mete Alptekin:
    bu durumun acı olduğu malum da bunun nasıl biteceğini gerçekten merak ediyorum. ateşkes dediler ama anlaşılan hiç işe yaramıyor. umarım diplomatik yollar açılır ama umut var mı emin değilim. yazık mı yazık 0 0 Yanıtla
  • Nurdan Baş Nurdan Baş:
    ay ne abartılı başlıklar atıyorsunuz ya! 5 kişi yaralandı diye dünya sonu gibi gösteriyorsunuz! gazeteciler biraz objektif yazsa olmaz mı! her haberi büyütmeye gerek yok! 0 0 Yanıtla
  • Elif Başabela Elif Başabela:
    yazıklar olsun insanlar ölüyor da kimse birşey yapamıyo ateşkes falan lafta kalıyo sonra yine başlıyo böyle giderse ne olacak hepimizin 0 0 Yanıtla
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