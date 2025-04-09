İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başladı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusu Gazze'de 5 kişinin ölümüne neden olan saldırılar düzenledi, ateşkesi ihlal etti.

09.04.2025 10:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri çocuk biri yaşlı kadın olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 2 çadırı bombaladı. İsrail saldırısında biri yaşlı bir kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Hac" ailesine ait evi hedef alması sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinli de hayatını kaybetti.

Öte yandan görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yerleşim yerlerini havaya uçurduğunu söyledi.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başladı - Son Dakika

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