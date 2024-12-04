İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 20 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti.

04.12.2024 21:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında "güvenli bölge" olarak iddia ettiği el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen vatandaşları ve gıda depolarını bombaladığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in saldırı düzenlediği bölgede yanmış ve parçalanmış bedenler olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusuna ait helikopter, Mevasi'de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve teneke odaları bombaladı, kampta yangın çıktı.

Kamptaki bazı çadırlar ve teneke odalar yandı, kamp sakinleri yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çaba sarf etti.

İsrail saldırısının kadın ve çocuklar arasında korku ve paniğe neden oldu.

Gazze'de Sivil Savunma Müdürlüğü de Refah'taki ekiplerin, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarında çıkan yangını söndürmek için çalıştığını aktardı.

Tanıklar ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Mevasi'deki El Halil Caddesi'nde yer alan "Astal" ailesine ait tarım arazilerini de bombaladığını ifade etti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Vail Ebu Zine isimli Filistinli gazetecinin evini bombaladığını aktardı.

Haberde, gazeteci Ebu Zine'nin saldırıda yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika

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