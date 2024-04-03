İsrail\'in Gazze\'ye saldırısında hayatını kaybeden WCK çalışanı aileleri açıklama yaptı

İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı 3 İngiliz'den biri olan John Chapman'ın ailesi, "İnsanlara yardım etmeye çalışırken, insanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü." açıklamasını yaptı.
WCK gönüllüsü olarak bulundukları Gazze'de öldürülen James Kirby, James Henderson ve John Chapman'ın yakınları, kayıplarının ardından açıklamalarda bulundu.
Kirby'nin kuzeni Adam Macquire, Sky News'e yaptığı açıklamada, Kirby'nin kendisinden önce başkalarını düşünen bir yapıda olduğunu belirterek "WCK'ye katılmak istemesinin sebeplerinden biri de buydu. Gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Arkadaşları Gazze'nin iyi bir yer olmayacağını söylüyordu ama James, gitmek ve insanlara yardım etmek zorunda olduğunu biliyordu." dedi.
Macquire, Kirby'nin geçmişte Afganistan ve Bosna Hersek'te de insani yardım çalışmalarına katıldığını kaydederek "Sadece James değil diğer 6 kişi de bizim için kahraman. Özverili biçimde dünyanın şu anda en zor durumda olan insanlarına yardım etmeye gittiler." diye konuştu.
Kirby'nin diğer kuzeni Amy Roxburgh-Barry de Kirby'nin başkalarına faydalı bir iş yapmak için bölgeye gittiğini söyledi.
"İnsanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü"
Eski bir deniz kuvvetleri personeli olan 57 yaşındaki John Chapman'ın ailesi ise yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze'de öldürülen John'u kaybettiğimiz için çok üzgünüz. İnsanlara yardım etmeye çalışırken, insanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü. Harika bir baba, eş ve kardeşti." ifadeleri yer aldı.
Chapman'ın ailesi, bu süreçte yas tutabilmek için basından ve kamuoyundan kendilerine zaman tanımasını istedi.
"Onunla birlikte büyüdüm"
Chapman gibi eski bir deniz kuvvetleri askeri olan 33 yaşındaki James Henderson'un çocukluk arkadaşı Aaron Cockrill de ITV'ye yaptığı açıklamada, "Henüz arkadaşımın eve dönmeyeceğini kabullenebildiğimi düşünmüyorum. Gittiğini biliyorum ama hala arkadaşım. Onunla birlikte büyüdüm." dedi.
Cockrill, Henderson'un güçlü bir karakter olduğunu söyleyerek birlikte aynı kreşe, ragbi takımına ve okula gittiklerini anlattı.
Henderson'un geçmişte oynadığı Penryn ragbi kulübünün Facebook hesabından ise "Penryn formasını giyen en nazik, en güçlü ve en sadık oyunculardan birini kaybettik." açıklaması yapıldı.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden WCK çalışanı aileleri açıklama yaptı - Son Dakika
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, Ö.Ş. idaresindeki bir otomobil ile S.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar köprü duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü S.B. ve aynı araçtaki S.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 36 yıldır inşaat mühendisi olarak görev yaptığını, Kahramanmaraş'ın normalin dışında bir depreme maruz kaldığını söyledi. Tutuksuz sanık A.B, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?