İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Ölü Sayısı 112'ye Yükseldi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi genelini hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısının çoğu kadın ve çocuk 112'ye çıktığı, en az 90 yaralının da bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının Gazze'nin güney bölgelerinden olduğu kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının getirildiği belirtildi.

Ayrıca, Avde Hastanesi'ne 6'sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi genelinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ile bu kişilerin kaldığı çadırlar ve bölge halkının evlerini hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.