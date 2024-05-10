İsrail\'in Gazze\'ye saldırısının asıl amacı Philadelphia Koridoru\'na ulaşmak

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Uzmanlar, İsrail'in, Gazze'de kendi kontrolü dışındaki tek sınır kapısı olan Refah'a kara saldırısı başlatmasındaki asıl amacın, Philadelphia Koridoru'na ulaşmak olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'ın kontrolündeki sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Şu an 5 sınır kapısı da (Refah, Kerm Ebu Salim, Beyt Hanun, Sufa ve El-Mintar) İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail'in, Hamas'la dolaylı ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü bir zamanda gerçekleştirdiği bu saldırıyla, zaman kazanmaya ve Philadelphia Koridoru'na ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Sınır kapıları İsrail için ne anlama geliyor

Ürdünlü askeri uzman Hişam Hıreysat, Gazze'ye kara üzerinden giriş yapılabilecek 5 kapının da şu an İsrail'in kontrolünde olduğunu belirtti.

Hıreysat, sınır kapılarını kontrol altına almanın İsrail açısından taşıdığı ehemmiyeti şu şekilde açıkladı:

"Herkes biliyor ki bu kapılar Gazze'nin can damarı. Bunların kontrol altına alınmasıyla İsrail yiyecek, su, ilaç ve yakıt girişini engelleyecek ve Gazzelileri aç bırakacak. Silah ve mühimmat kaçakçılığına engel olacak."

Refah'taki "operasyonların" çok yavaş ilerleyeceğini öne süren Hıreysat, bunun sebebinin, "İsrailli liderlerin, Hamas ile bir anlaşmaya varmadan önce Gazze'de mümkün olan en büyük yıkımı gerçekleştirmeye çalışması" olacağını söyledi.

İsrail'in Refah'ın doğusunda sadece 3 bin kilometrekarelik bir alanı işgal ettiğini ancak buraya iki tugay sevk ettiğini aktaran Hıreysat, şöyle devam etti:

"Operasyonun zahiri amacı İsrailli yetkililerin de açıkladığı gibi Hamas'ı yok etmek, Yahya es-Sinvar ve Muhammed Dayf'ı öldürmekti. Ama asıl amaç Philadelphia Koridoru'na ulaşmak. Herkes biliyor ki İsrail, müzakereleri mümkün mertebe ağırdan alacak ancak Refah'tan çıkmayacak ve işgal ettiği alanı genişletecek."

Hamas'ın Refah saldırısına vereceği tepki

Hamas'ın tepkisiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Hıreysat, "Hamas, İsrail ordusunun operasyonunun genişlemesini bekleyecek ve tünelleri havaya uçurarak, pusu kurarak ve Refah'ın her yerine keskin nişancılar konuşlandırarak onları sınır kapılarından ve çatışma noktalarından uzaklaştırmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü uzman, ayrıca Hamas'ın on yıllarca sürebilecek bir gerilla savaşına hazırlandığını iddia etti.

İsrail, Refah'a girmeden Gazze savaşı bitti diyemez

Stratejik analist Amir es-Sebayile ise İsrail'in şu an için öncelikli hedefinin Philadelphia Koridoru (Selahaddin Koridoru) olduğunu ve Refah'ı kontrol altına almanın, İsrail'in, içeriden ve dışarıdan güvenlik kontrolünü sağlamlaştırması anlamına geldiğini dile getirdi.

"İsrail, Philadelphia Koridoru'nun tamamı kontrol edilmeden Hamas'a silah akışının engellenemeyeceği yönünde bir kanaat taşıyor." diyen Sebayile, bu nedenle Refah "operasyonu" olmadan İsrail'in, Gazze'deki savaşın bittiğini söyleyemeyeceğini savundu.

Sebayile, "İsrail, Refah ve diğer sınır kapılarında kontrolü sağladıktan sonra halkı taleplerine yanıt vermeye zorlayacak ve Refah'ı boşaltarak kademeli ilhakı gerçekleştirecek bir güvenlik haritası çizecek." dedi.