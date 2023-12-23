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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi

Çorum'da kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Çorum\'da protesto edildi
23.12.2023 - 17:40,
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Çorum'da kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Çorum Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Çorum Filistin Platformunca organize edilen etkinlikte kadın ve çocuklar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e selam, direnişe devam", "Dünya uyuyor, çocuklar ölüyor" şeklinde slogan attı.

Hürriyet Meydanı'nda ise Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 6 Mehmetçik için dua edildi.

Ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Tuzcu'nun "Filistinli Çocuk" adlı şiiri okuduğu etkinlikte vatandaşlar, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Platform sözcüsü Hüseyin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Gazze'nin tarihin görmediği vahşeti yaşadığını söyledi.

İsrail'in ağır bombardımanıyla Gazze'nin harabeye döndüğünü vurgulayan Kılıç, "Parçalanmış cesetler, bebekler ve çocuklarla can pazarı kurulmuş Gazze'de. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil, insanlık ölüyor. Nazi soykırımından kurtulanlar, 75 gündür azgınca soykırım yapıyor. İsrail, dünya barışı için en büyük tehlikeyi saçıyor." dedi.

Kılıç, "Arsızca yalan söyleyip azgınca katliam yapan İsrail, Filistinli bebeklerden korkuyor. 8 bine yakın bebeği, çocuğu katlettilerse bu, korktukları içindir. Bombalar altında bile, 'Filistin vatanımız, hiçbir yere gitmiyoruz' diyen Gazzeli mücahitlerden, 'İki çocuğum da Aksa'ya feda olsun' diyen analardan korkuyorlar. Sürgün ettikleri Filistinlilerin imanlarından korkuyorlar. Bütün bebekleri öldürseler de bir Musa hayatta kalacak diye korkuyorlar. O nedenle çocukları öldürüyorlar." diye konuştu.

Filistin için dua da edilen ettkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Çorum, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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