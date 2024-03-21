İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında onlarca Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, 4 gündür Gazze kentindeki Er-Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi ve çevresine füze ve topçu saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Hala enkaz altında ölülerin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, hastanedeki sağlık ekipleriyle iletişimin tamamen kesilmesinin hemen ardından hastanedeki özel ameliyat binasını havaya uçurdu. Hastaneye sığınan aileler, Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulundu.

Öte yandan Gazze kentinin batısındaki El-Mina bölgesi ile Reşid Caddesinde Filistinlilere ait evlere düzenlenen şiddetli topçu saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail Apache (AH-64) tipi helikopterle Şifa Hastanesinin çevresindeki sivillere ait evlere saldırı düzenledi.

Gazze kentinin batı mahalleleri, Tel el-Hava, Er-Rimal, Şeyh Aclin ve Şatii Mülteci Kampı yoğun topçu bombardımanına maruz kalıyor. Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Dey el-Belah, El-Magazi Mülteci Kampı ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nde Filistinli ailelere ait evleri bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.