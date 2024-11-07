İsrail'in Gazze'yi İkiye Bölme Planı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'yi İkiye Bölme Planı

İsrail, Gazze'nin kuzeyini ikiye bölmeyi planlayarak yerinden edilen Filistinlilerin dönüşüne izin vermeyecek.

07.11.2024 14:17
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İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı ve sakinlerini göçe zorladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini ikiye bölmeyi planladığı ve bölünen yerin kuzeyinde yerinden edilenlerin buralara dönüşüne "şu an için" izin vermeyeceği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, üst düzey bir askeri yetkili Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, Gazze'nin kuzeyinde yeni bir koridor oluşturularak bölgenin 2'ye ayrılmasının planlandığını belirtti.

Bu koridorun Gazze kentini daha kuzeyde kalan Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerinden koparacağı ifade edildi.

Gazze kentinden koparılan Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerine insani yardım girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Buna ek olarak zorla yerinden edilen Filistinlilerin "şu an için" yeni koridorun kuzeyinde kalan Cibaliya ve Beyt Lahiya gibi bölgelere dönüşüne izin verilmeyeceği belirtildi.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerine yeniden kara saldırıları başlatmıştı.

Bölgeye yardım girişine de izin vermeyen İsrail, burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmişti.

İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarından 1800'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yerinden oldu.

İsrail'in kuzeydeki bu saldırılarla "generallerin planı" olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'yi İkiye Bölme Planı - Son Dakika

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