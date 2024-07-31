İsrail\'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bingöl'ün Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, Elazığ'ın Keban ilçesinde de sela okundu.

Solhan'daki Ulu Cami'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde de Heniyye için tüm camilerde sela okundu.