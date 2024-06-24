İsrail\'in Han Yunus\'a düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ninin Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı üzerindeki bir grup Filistin vatandaşını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda yaşamını yitiren 7 kişinin naaşı ile yaralı 22 kişi, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun ve şiddetli saldırılar sonucu 37 bin 626 Filistinli hayatını kaybetti, 86 bin 98 kişi yaralandı.