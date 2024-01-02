 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında çok sayıda kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında çok sayıda kişi öldü

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Han Yunus bölgesindeki merkezlerine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Saldırıda yerinden edilmiş Filistinlilerin de bulunduğu belirtilirken, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının Han Yunus'taki hastane ve Kızılay merkezi çevresini hedef aldığı da kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail\'in Han Yunus\'taki saldırısında çok sayıda kişi öldü
02.01.2024 - 16:07,
Abone Ol

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde yer alan merkezlerine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus'taki merkezlerinin 8. katını hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda yerinden edilmiş Filistinlilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda kaç Filistinlinin öldürüldüğü veya yaralandığına ilişkin net bilgi verilmedi.

"İsrail SİHA'ları Emel Hastanesi çevresini hedef alıyor"

Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Han Yunus'taki el-Emel Hastanesi ve Kızılay merkezi çevresini hedef aldığını da kaydetti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail ordusu, bölgede çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşunu hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail güçlerinin 28 Aralık'ta Emel Hastanesi çevresine yönelik saldırıda en az 10 Filistinli öldürülmüş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, SİHA, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında çok sayıda kişi öldü - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında çok sayıda kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement