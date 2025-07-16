İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi Üzerindeki Kontrolü Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi Üzerindeki Kontrolü Uyarısı

16.07.2025 09:23
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Filistin Dışişleri, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki denetim değişikliğini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi üzerinde "kontrolünü dayatmasının" yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından, İsrail medyasında çıkan İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri Filistinli belediyeden alarak bölgedeki yerleşim biriminin yönetimine vermesine ilişkin haberle ilgili açıklama yapıldı.

Caminin yönetim ve denetim yetkilerinin El Halil Belediyesinden alınarak yasa dışı "Yahudi yerleşim birimi konseyine" devredilmesinin camiyi Yahudileştirmeyi amaçlayan bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu benzeri görülmemiş hamle uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olmasının yanı sıra caminin kimliğini ve özelliklerini değiştirmeyi hedeflemektedir." ifadesi kullanıldı.

Harem-i İbrahim Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığına işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve UNESCO'ya İsrail'in kararının durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in söz konusu kararının tüm kutsal mekanlar üzerindeki yansımaları konusunda da uyarıda bulunuldu.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri El Halil Belediyesinden alarak bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerinden "Kiryat Arba" yönetimine verildiği ifade edilmişti.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in haziran ayında Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediği, camiyi art arda 12 gün ibadete ve ziyaretçilere kapattığı belirtilmişti.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

Ayrıca, İsrail, Ramazan Bayramı'nda da camiyi Müslümanların ibadeti için açmayı reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi Üzerindeki Kontrolü Uyarısı - Son Dakika

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