İsrail'in Hava Saldırısı: 3 Lübnan Askere Ölüm

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BEYRUT, 20 Kasım (Xinhua) -- İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sarafand köyünde Lübnan ordusuna ait bir merkeze hava saldırısı düzenledi. Lübnan ordusunun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre salı günü düzenlenen saldırıda üç Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında yakınlarda yaşayan sivillerin de aralarında bulunduğu 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Sarafand'daki bir ordu karakoluna havadan karaya iki füze atması sonucu ordunun istihbarat şubesinden 3 askerin hayatını kaybettiğini, karakolun da yıkıldığını söyledi.

İsrail'in pazar günü Lübnan'ın güneyindeki Mari kasabası yakınlarına düzenlediği topçu saldırısında da Lübnan ordusunun 2 personeli hayatını kaybetmiş, 3 personel de yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü Lübnan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne, İsrail'in sık sık Lübnan ordusunu hedef alması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunma talimatı verdi.

3 askerin ölümüyle birlikte savaşın başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan ordusundan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Hizbullah'la gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail ayrıca ekim başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlattı.