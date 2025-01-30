İsrail'in Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü

İsrail\'in Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü

Tubas'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesi törenle toprağa verildi; protestolar yapıldı.

30.01.2025 15:48
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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 10 Filistinlinin cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Saldırıda yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesi, Tubas Türk Hastanesinden alınarak, Tammun beldesindeki ailelerinin evine götürüldü.

Filistin bayrağı taşıyan cenazeye katılanlar, İsrail ihlalleri aleyhinde sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.

Ölen Filistinliler, yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in dün Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 892 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'n Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü - Son Dakika

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