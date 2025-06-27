İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Ölü

27.06.2025 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus kentinin batısında düzenlediği hava saldırısında, hırsız ve İsrail ajanlarını takip eden polis ekiplerinin hedef alındığını, saldırı sonucu Filistinli 3 polis memuru ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus kentinin batısında düzenlediği hava saldırısında, hırsız ve İsrail ajanlarını takip eden polis ekiplerinin hedef alındığını, saldırı sonucu Filistinli 3 polis memuru ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (Perşembe) akşam saatlerinde Han Yunus'un batısındaki Esda bölgesinde, bir grup hırsız ve İsrail ajanını takip eden polis ekibine ait araç, İsrail uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda 3 polis ile 2 sivil şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki polis ve güvenlik teşkilatı, İsrail işgalinin her gün düzenlediği bombalı saldırılarla hedef alınmasına rağmen halkımıza hizmet etmeye ve görevini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu saldırılar, kararlılığımızı ve irademizi zayıflatmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gazze İçişleri Bakanlığı, bir diğer açıklamada, İsrail'in Gazze'de istikrarsızlık ve kaos yaratma amacıyla özellikle polis ve güvenlik güçlerini hedef aldığını vurguladı.

Söz konusu açıklamada, İsrail'in Deyr el-Belah kentindeki bir pazarda sivillerin toplandığı alanı bombaladığı ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah pazarında kamu düzenini sağlamakla görevli polis ve güvenlik güçlerini bombalayarak yeni bir katliam gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda vatandaşların malına saldıran çok sayıda hırsız da takip edilmiştir. Bu saldırı sonucunda aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi şehit olmuş ve yaralanmıştır."

Bakanlık, İsrail'in Gazze'deki istikrarı hedef aldığını ve güvenlik güçlerini görevlerini yerine getirmekten alıkoymak amacıyla defalarca hedef aldığını belirtti.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de katliam, zorla yerinden etme, yıkım ve açlık politikaları yürüttüğü ifade edilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar ve yapılan tüm uluslararası çağrıların İsrail tarafından görmezden gelindiği vurgulandı.

Filistinli yetkililere göre, İsrail'in saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 188 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayıp. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık başta çocuklar olmak üzere çok sayıda can kaybına yol açtı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, İsrail, Güncel, Polis, Polis, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku Evine aldığı kadından şikayetçi oldu Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku! Evine aldığı kadından şikayetçi oldu
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim 4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım 5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü 18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
Rakam bile belli oldu 25 yaşındaki yıldız Süper Lig’e geri dönüyor Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
İstanbul Valiliği’nden “gürültü“ uyarısı İdari para cezası geliyor İstanbul Valiliği'nden "gürültü" uyarısı! İdari para cezası geliyor

22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
21:09
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
10:28
Anlaşma tamam gibi Ronaldo’ya Türk antrenör
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
10:23
Euroda 4 yıl sonra bir ilk Rekor üstüne rekor kırdı
Euroda 4 yıl sonra bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı
10:17
Parayı koyacak yer bulamayacak Okan Buruk’a dev sözleşme
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
10:10
İzmir’de orman yangını 2’nci günde kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı
10:01
Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
10:00
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak Termometrelerde sert düşüş
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş
09:55
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
09:44
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 01:36:52. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.