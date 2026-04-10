İsrail\'in İdam Yasası Protesto Edildi

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası", Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te protesto edildi.

Gaziantep Ulu Cami önünde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Emin Bilgin, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların herkesin malumu olduğunu, 1967'deki işgalden bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'nın 41 gün kapatıldığını belirtti.

Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zulüm dalgası sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmamış, işgalci rejimin saldırganlığı tüm bölgeyi bir ateş çemberine sürüklemiştir. Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye'de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran'da 160 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve coğrafyamızın genelinde körüklenen bu savaş iklimi, sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışa vurumudur. İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinli kardeşimizin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Hiçbir hukuk ilkesine dayandırılamayan bu cani tutum, ahlaksızlığın ve alçaklığın boyutunu gözler önüne sermektedir."

Şanlıurfa

Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Tekdemir, bugün sadece bir protesto için değil, insanlığın gözü önünde süregelen bir soykırımı, açık bir zulmü ve tarihin gördüğü en büyük adaletsizliklerden birini haykırmak için toplandıklarını söyledi.

"Gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist" tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Tekdemir, yasa geri çekilene kadar mücadelelerinin süreceğini bildirdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu öncülüğünde Merkez Cami bahçesinde toplanan öğrenciler, "idam yasası"na tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Hilal Parlak, siyonist İsrail rejiminin on yıllardır süregelen işgal, tehcir ve katliam politikalarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

İşgal altındaki topraklarda direnen Filistin halkının iradesini kırmak amacıyla siyonist meclis tarafından onaylanan "idam yasası"nın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Parlak, şöyle konuştu:

"Bu bir hukuk kararı değil, cinayet şebekesinin infaz ilanıdır. Bir halkın kendi topraklarını savunması en meşru haktır. Siyonist rejimin bu meşru savunmayı terör olarak yaftalayıp kardeşlerimizi idam sehpalarına gönderme kararı, işgalin acziyetini ve korkusunu göstermektedir. Fakat şu çok iyi bilinmelidir ki, zindanlardaki direniş asla diz çökmeyecektir."

Malatya

İnönü Üniversitesi Camisi çıkışında toplanan öğrenciler, İsrail ve ABD saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Abdülselam Yakut, "İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinli kardeşimizin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman Meydan Camisi önünde toplanan Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, kent meydanında ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, İsrail rejimi tarafından, Gazze'de soykırım yapıldığını ifade etti.

Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezasına tepki gösteren vatandaşlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kilis

Kayabaş Camisi avlusunda toplanan Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Platform adına açıklama yapan Kilis Genç Memur-Sen İl Başkanı Fatih Akkurt, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının bir vahşet olduğunu belirtti.

İsrail rejimi tarafından Gazze'de soykırım yapıldığını vurgulayan Akkurt, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır." dedi.