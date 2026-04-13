İsrail\'in İdam Yasasına Tepki

13.04.2026 16:40
Hukukçular Derneği, İsrail'in yeni idam yasasını kınayarak ayrımcı bir uygulama olduğunu vurguladı.

İSRAİL Parlamentosu tarafından kabul edilen idam yasasına Hukukçular Derneği tepki gösterdi. Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştiren Hukukçular Derneği Başkanı Av. Mehmet Melih Gülseren, "Yasa metninden anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenleme fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulanmıştır. Buna karşılık, Filistinlileri öldüren veya onlara zarar veren İsrail vatandaşları veya yerleşimciler farklı bir hukuk rejimine tabi tutulmakta ve sivil mahkemelerde yargılanmaktadır. Nitekim uygulamada bu kişilerin çoğu zaman cezasız kaldığı da bilinmektedir. Bu durum, Filistinliler ile İsrailliler arasında açık bir ayrımcılık yaratarak aynı eylemler bakımından farklı hukuk sistemlerinin işletilmesine yol açmakta ve düzenlemenin belirli bir kesimi hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

İsrail Meclisi'nde onaylanan 'idam cezası' yasasıyla ilgili Hukukçular Derneği İstanbul üyeleri Beyazıt Meydanı'nda toplanarak tepki gösterdi. Hukukçular Derneği Başkanı Av. Mehmet Melih Gülseren yaptığı açıklamada İsrail'in işgalci konumunda olduğu hatırlatarak, bu düzenlemenin tüm hukuk düzenlerinde 'yok hükmünde' olduğu vurgulandı.

'DÜZENLEMENİN BELİRLİ BİR KESİMİ HEDEF ALDIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR'

Basın açıklaması gerçekleştiren Hukukçular Derneği Başkanı Av. Mehmet Melih Gülseren, "Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir. Yasa metninden anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenleme fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulanmıştır. Buna karşılık, Filistinlileri öldüren veya onlara zarar veren İsrail vatandaşları veya yerleşimciler farklı bir hukuk rejimine tabi tutulmakta ve sivil mahkemelerde yargılanmaktadır. Nitekim uygulamada bu kişilerin çoğu zaman cezasız kaldığı da bilinmektedir. Bu durum, Filistinliler ile İsrailliler arasında açık bir ayrımcılık yaratarak aynı eylemler bakımından farklı hukuk sistemlerinin işletilmesine yol açmakta ve düzenlemenin belirli bir kesimi hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

'BU YASA İLE İDAM CEZALARININ KEYFİLİK ARZ ETTİĞİ ORTADADIR'

Av. Mehmet Melih Gülseren, "Yıllardır yaşlı, çocuk, kadın ayrımı gözetmeksizin sivillere yönelik saldırılarını sürdüren ve soykırım suçu işleyen İsrail terör devleti, bu yasa ile eli silahsız ve savunmasız sivilleri hedef alan eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik yeni bir hukuki zemin oluşturmaya çalışmaktadır. Gelinen noktada işgalci İsrail terör devletinin varlığının yalnızca Filistin için değil bütün Ortadoğu ve hatta dünya için bir güvenlik sorunu haline geldiği ortadadır. İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen bu 'Katliam yasası' bütün uluslararası hukuk düzenlemelerine de aykırıdır. Öncelikle, idam cezasının uygulanmasına ilişkin uluslararası standartlar bakımından ciddi ihlaller söz konusudur. İsrail'in taraf olduğu 'Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde idam cezası son derece dar bir çerçeveye tabi tutulmuştur ve buna göre idam cezası yalnızca 'En ağır suçlar' için, sıkı usulü güvenceler altında ve keyfilikten uzak biçimde uygulanabilir. Buna karşılık söz konusu düzenleme, 'terör' kavramını geniş ve belirsiz bir şekilde kullanarak ölüm cezasının kapsamını genişletmekte ve özellikle askeri mahkemeler bakımından bu cezayı fiilen zorunlu hale getirmektedir. Nitekim bu yasa ile idam cezalarının keyfilik arz ettiği ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı, düzenlemenin yalnızca Filistinlilere yönelik bir 'apartheid' uygulamasının kılıfı olduğu ortadadır" dedi.

'FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK BİR 'APARTHEID' UYGULAMASI'

Gülseren, "Yasanın içeriğine dair teknik detayların paylaşıldığı açıklamada, idam kararının oy birliği yerine basit çoğunlukla alınabilmesinin ve temyiz yollarının kısıtlanmasının adil yargılanma hakkını ortadan kaldırdığı ifade edildi. Yasa metninden anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenleme fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulanmıştır. Buna karşılık, Filistinlileri öldüren İsrail vatandaşları farklı bir hukuk rejimine tabi tutulmakta ve sivil mahkemelerde yargılanmaktadır. Bu durum, Filistinliler ile İsrailliler arasında açık bir ayrımcılık yaratarak aynı eylemler bakımından farklı hukuk sistemlerinin işletilmesine yol açmaktadır. Bu yasa, Filistinlilere yönelik bir apartheid uygulamasının kılıfıdır" şeklinde konuştu.

'ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN HUKUKİ MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ'

Av. Mehmet Melih Gülseren, "İşgalci gücün cezai yetkileri son derece sınırlıdır. Bu yasanın varlığı dahi tek başına bir savaş suçu niteliğindedir. İsrail, taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni de ihlal ederek idam cezasını keyfi bir infaz mekanizmasına dönüştürmüştür. Bu kapsamda Hukukçular Derneği olarak, İsrail'in kabul ettiği ayrımcı idam yasasına karşı hukuki girişimler başlatmış ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler nezdinde; Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörlüğü'ne, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Haklarının Durumu Özel Raportörlüğü'ne, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Özel Raportörlüğüne, başvurularda bulunulmuştur. İsrail Terör Devleti'nin bu katliam yasasına ve insanlığa karşı eylemlerine karşı durmaya, Özgür Filistin için hukuki mücadeleye davet ediyoruz" dedi.

'AYNI SUÇU İŞLEYEN YAHUDİLER BU CEZADAN YARGILANAMAYACAKLAR'

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası hukuk araştırmacısı Sümeyye Koman, "Bu karar uluslararası hukukun birçok normuna ihlal teşkil ediyor. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında böyle bir yasa uygulama yetkisi yok. İnsan haklarına aykırı, insancıl hukuka aykırı hükümler yer aldığını görüyoruz. Bu yasa Filistinlilere yönelik bir yasa aynı suçu işleyen Yahudiler bu cezadan yargılanamayacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
Şenol Güneş’ten Uğurcan Çakır çıkışı Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır çıkışı
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Fenerbahçe’de tepkiler devam ediyor Bir yeni paylaşım daha Fenerbahçe'de tepkiler devam ediyor! Bir yeni paylaşım daha
Emre Belözoğlu’ndan hakem Çağdaş Altay’a tepki: Bizi doğradı Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı
Netanyahu’yu kara günler bekliyor İran’la savaş İsrail’e pahalıya patladı Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı
Özgür Özel’den Ümit Erkol’un tutuklanmasına tepki Özgür Özel’den Ümit Erkol’un tutuklanmasına tepki
Bursaspor 1. Lig’e göz kırptı 1 puan daha alırsa şampiyonlar Bursaspor 1. Lig'e göz kırptı! 1 puan daha alırsa şampiyonlar

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
16:32
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
16:31
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
