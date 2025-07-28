İsrail'in İHA Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail'in, insansız hava aracıyla Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Binti Cubeyl ilçesinde bir motosikleti hedef alan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in İHA saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde Hizbullah'ın topçu biriminde yer alan bir mensubunu hedef aldığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için "operasyonlarını" sürdüreceği belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.