İsrail'in İHA Saldırısında 2 İran Polisi Öldü - Son Dakika
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İsrail'in İHA Saldırısında 2 İran Polisi Öldü

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14.06.2025 18:01
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İsrail\'in İHA Saldırısında 2 İran Polisi Öldü
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İsrail'in İran'ın batısına düzenlediği saldırıda iki polis memuru hayatını kaybetti.

(ANKARA) – İranlı yetkililere göre, İsrail'in İran'ın batısını hedef aldığır insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki İranlı polis memuru hayatını kaybetti. Hamedan eyaletinde gerçekleşen saldırıda, Asadabad kentinin kamu güvenliği polisinden sorumlu komiseri Binbaşı Habibollah Akbaryan ve İkinci Teğmen Amirhossein Seifi yaşamını yitirdi.

İsrail'in dünkü saldırısının ardından başlayan çatışmalarda İran ve İsrail karşılıklı askeri operasyonlara devam ederken İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in bugün nüfus yoğunluğu İranlı Kürtlerden oluşan batıdaki Kirmanşah eyaletindeki İmam Hasan askeri üssünü hedef aldığını doğruladı. Habere göre, üste birden fazla patlama meydana geldi ve saldırının ardından bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı.

İsrail Ordusu Radyosu'nun öğleden sonra aktardığı bilgilere göre, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde de yeni bir İsrail hava saldırısı dalgası gerçekleşti. İran devlet medyası Mehr Haber Ajansı, saldırının Tebriz Rafinerisi yakınlarında meydana geldiğini limitli hasara neden olduğunu ve bölgede duman yükseldiğini aktarmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'in İHA Saldırısında 2 İran Polisi Öldü - Son Dakika

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