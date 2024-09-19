İsrail'in Kabatiya'ya Saldırısı: 5 Ölü, 12 Yaralı

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İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya beldesine düzenlediği baskın ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında 5 Filistinli öldü, 12'si yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi. İsrail askerleri burada Filistinlilere ait bir evi kuşattı.

Bölgedeki İzzet Ebu er-Rab Okulu yakınlarında konuşlanan İsrail özel kuvvetleri kuşatılan eve ateş açtı ve roket attı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin evin çatısına çıkarak, ölen Filistinlilerin naaşlarını sürükleyerek dışarı çıkardığı ve sonra da bir cesedi tekmeleyerek aşağı attığı görüldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kuşatma altındaki evin yakınında ve okulun çevresinde gerçek mermiyle 8 kişi, bir askeri aracın bir kamu aracına çarpması sonucu da 2 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu okul çevresinde onlarca öğrenci boğulma tehlikesi yaşarken, olaylar öğrenciler arasında paniğe yol açtı.

Filistin Kızılayı İsrail askerlerinin, ekiplerinin kuşatılan eve ulaşmasını engellediğini aktardı.

İsrail ordusunun İHA ile bir araca düzenlediği saldırıda bir, kasabanın girişinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu da bir Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.