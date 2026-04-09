İsrail, ABD-İran Ateşkesi Günü Lübnan'a Yoğun Saldırı Düzenledi
İsrail, ABD-İran Ateşkesi Günü Lübnan'a Yoğun Saldırı Düzenledi

09.04.2026 13:41
İsrail, ABD ile İran arasında ateşkes duyurulduğu gün Lübnan'a yoğun bombardımanlar gerçekleştirerek anlaşmayı ihlal etti. Saldırılarda çoğu sivil 254 kişi yaşamını yitirdi. BM Genel Sekreteri, saldırıların ateşkes için tehdit oluşturduğunu belirtti.

İsrail, ABD ile İran arasında ateşkes duyurulduğu gün Lübnan'a en yoğun bombardımanını gerçekleştirdi. Tahran, bu saldırıları ateşkesi ciddi şekilde ihlal eden bir eylem olarak görüyor ve anlaşmanın çıkmaza girdiğini belirtiyor. Dünkü saldırılar son bir ayın en kanlısı oldu; Lübnan sivil savunma servisine göre, çoğu sivil 254 kişi yaşamını yitirdi, bin 100'den fazla kişi de yaralandı.

Son bir aydaki İsrail saldırılarında bin 700'den fazla Lübnanlı öldü, ölenlerin en az 130'u çocuktu. İsrail, Litani Nehri üzerindeki son köprüyü vurarak Lübnan'ın güneyini ülkenin geri kalanından kopardı. Başkent Beyrut'un da hedef alındığı saldırılarda hastaneler ve elektrik santralleri vuruldu, siviller gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarının ateşkes için ciddi risk oluşturduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'da ateşkesin anlaşmanın temel şartı olduğunu vurgularken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD yetkilileri Lübnan'ın ateşkese dahil olmadığını savunuyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıkladı.

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

