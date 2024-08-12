İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın yayımladığı habere göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Kefr Kila beldesine hava saldırıları düzenledi.

Saldırının ardından Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava saldırılarında 3 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildikleri aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır bölgesinde devam eden "kontrollü çatışmalarda" Kefr Kila beldesi neredeyse her gün saldırılara maruz kalıyor.