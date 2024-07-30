İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırı bölgede tansiyonu yükseltti

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(ANKARA) - İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir futbol sahasına 27 Temmuz'da düzenlenen saldırı, bölgede yeni bir savaş endişelerini artırırken, İsrail'in akşam saatlerinde Lübnan'ı vurması bölgede tansiyonu yükseltti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında İsrail, Lübnan'a misilleme saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı. İsrail Ordusu saldırıyı " Beyrut'ta Mecdal Şems'teki çocukların ve çok sayıda İsrailli sivilin öldürülmesinden sorumlu komutana yönelik hedefli bir saldırı gerçekleştirildi" ifadeleriyle duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı" açıklamasıyla, saldırının Hizbullah komutanlarına yapıldığını belirtti. İsrail'in, Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıda Nasralah'ın üst düzey askeri danışmanı Fuad Shukr'u hedef aldığı öğrenildi.

Saldırının ardından Beyrut sokakları savaş alanına döndü. İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası 8 katlı binanın büyük bölümü hasar aldı. Yaralıların kurtarılması için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi, binadaki yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri gönderildi. İsrail'in Güney Beyrut'a yönelik hava saldırısında Bahman hastanesi de hasar gördü. Lübnan halkı saldırının olduğu noktada eylem yaparak İsrail'i protesto etti, Hizbullah'a destek verdi.

Saldırıya ilk tepkiler

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği saldırı ile ilgili olarak, "İsrail'in güney banliyösüne yönelik çok sayıda şehit ve yaralının olduğu saldırıyı kınıyoruz" dedi.