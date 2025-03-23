İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü, 28 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın doğu ve güneyine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

23.03.2025 11:23
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BEYRUT/KUDÜS, 23 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın doğu ve güneyini hedef alan son hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, cumartesi akşamı ülkenin güneyindeki Sur kentini ve birkaç vadi ve köyü hedef alan İsrail hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ülkenin doğusundaki saldırılardaysa 6 kişi yaralandı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in cumartesi akşamından bu yana 15 ayrı hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de yaşanan şiddet olaylarına ilişkin endişesini dile getirdi.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, "Tüm tarafları, zaten kırılgan durumdaki istikrarı tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" diyerek, gerilimin artmasının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu. Tenenti, UNIFIL barış gücü askerlerinin gerilimi azaltmak için devriyelere devam ettiğini belirtti.

Söz konusu saldırılar, Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğuyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşması yürürlükte olduğu halde gerçekleşti. Gazze'deki savaş nedeniyle bir yılı aşkın süredir devam eden silahlı çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan ateşkes anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlık sürüyor.

Lübnanlı yetkililer, ateşkesin İsrail'in ihtilaflı Lübnan topraklarından çekilmesini öngördüğünü, ancak İsrail güçlerinin 18 Şubat'ta sona ermesi gereken süreyi aşarak sınırdaki 5 noktayı işgal ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika

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