İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı Ensar ve Duveyr beldeleri arasında bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine hava saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.