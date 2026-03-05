İsrail'in Lübnan'a Saldırı Planları

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da hükümeti Hizbullah'ı kontrol altında almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini iddia etti.

İsrail Devlet Televizyonu'nun haberinde, İsrail güvenlik biriminden ismi açıklanmayan bir kaynağın ifadeleri aktarıldı.

Haberde, "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği" ileri sürüldü.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.