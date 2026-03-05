İsrail'in Lübnan'a Saldırı Planları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırı Planları

05.03.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hizbullah'ı kontrol altına almak için Lübnan'daki sivil hedeflere saldırı planlıyor.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da hükümeti Hizbullah'ı kontrol altında almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini iddia etti.

İsrail Devlet Televizyonu'nun haberinde, İsrail güvenlik biriminden ismi açıklanmayan bir kaynağın ifadeleri aktarıldı.

Haberde, "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği" ileri sürüldü.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırı Planları - Son Dakika

Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
İsmail Kaani idam mı edildi İsmail Kaani idam mı edildi?
Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi Tapuda avukat sorumluluğu geliyor Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi! Tapuda avukat sorumluluğu geliyor
İşte İran’la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerini paylaşıyor İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor

09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
06:54
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 09:50:08. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırı Planları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.