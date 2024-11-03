İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Artıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi, çatışmalar sürüyor.

03.11.2024 13:47
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere gece yarısından, sabah saatlerine kadar saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Nebatiye kasabasının doğusunda kalan Zevtar beldesini vurdu.

Tuffah bölgesindeki Keferkila beldesi, Nebatiye ilçesine bağlı Ensar beldesi çevresi, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin ve Şakra beldeleri de İsrail uçakları tarafından hedef alındı.

İsrail geceden sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl ilçelerinin Marun, Yarun, Humeyri, Marub, Şebriha, Şakra Harıs Halusiyye köylerine de saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde Ayta Şaab, Ramiye, Tayr Harfa ve Kuzi beldelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı; Nakura beldesi eteklerinde yer alan Cebel Lebuna'yı topçu atışlarıyla hedef aldı.

Ayrıca İsrail ordusuna ait keşif uçakları ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl semalarında yoğun şekilde uçtu, Litani Nehri'nin eteklerine ve deniz kıyısına kadar olan batı ve orta kesimlerdeki köylere ses bombası attı.

Marun Ras ve Yarun beldesi ekseninde de Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

Saldırılar nedeniyle Lübnan'daki zorunlu göç de artarak devam ediyor.

Ülkede deniz seviyesinden yüksek bölgeler başta olmak üzere pek çok bölgesinde, soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra ulaşım imkanının kısıtlı olması nedeniyle göç şartları da kötüleşiyor.

İsrail'den Hizbullah'a mensup iki askeri yetkilinin öldüğü iddiası

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneydeki Hıyam bölgesinde Hizbullah mensubu iki askeri yetkilinin öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, Hıyam bölgesi komutanı Faruk Emin el-Aşyi ile Rıdvan Gücü'ne bağlı bölük komutanı Yusuf Ahmed Nun'un öldüğü iddia edildi.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 968 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 968 kişi öldü, 13 bin 319 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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