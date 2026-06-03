İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

03.06.2026 10:08
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Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'da 7 kişiyi öldüren hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Sur'da Mamura-Hoş yolu üzerinde düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından düzenlenen saldırıda ise 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Sur'a bağlı Bazuriyye beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Mercayun bölgesindeki Arid Mercayun'da art arda 3 şiddetli patlama meydana geldiği; Dibbin ve Arid Dibbin bölgelerinde de gece boyunca patlamalar yaşandığı aktarıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Cedide Mercayun beldesindeki bina ve dükkanların camlarının kırıldığı kaydedildi.

İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu'nda seyreden pikap tipi bir aracı hedef aldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye'ye bağlı Kefer Tebnit beldesine hava saldırısı düzenledi.

Güneydeki Bint Cubeyl kentine bağlı Tebnin beldesine düzenlenen saldırıda ise yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail'de 3 beldeye saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, güneydeki Arzi, Mezraat Kevseriyet er-Rız ve Zerariyye beldelerine saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

Adraee, bölgede yaşayan halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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