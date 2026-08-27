İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

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İsrail ordusu ateşkes şartlarına rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü, bazı yerleşim yerlerinde binaları iş makineleriyle yıktığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı el-Mansuri beldesine şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığına ve hedeflenen noktaya ilişkin detay verilmedi.

Haberde, İsrail ordusunun Sur kentinin güneyindeki Buyut es-Siyad beldesinde saldırı gerçekleştirdiği, daha sonra el-Mansuri beldesinde İsrail insansız hava araçlarının (İHA) evlerin üzerine patlayıcı dolu bidonlar attığı ve savaş uçaklarının beldeyi ikinci kez hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca el-Mansuri beldesi semalarında patlayıcı yüklü bir İHA'nın infilak ettiği ve bir Merkava tankının beldeye çok sayıda top mermisi attığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Buyut es-Siyad beldesinde bazı evleri ateşe verdiği, Mecdelzun beldesinde bir bombalı saldırı gerçekleştirdiği, Hadasa beldesi sınırlarını ise topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

Farklı noktalar bombardıman ve yıkımlarla hedef alındı

Merciiyyun'un Hula beldesinde İsrail'e ait bir iş makinesinin çok sayıda binayı yıktığı bildirilirken, Bani Hayyan beldesinin de topçu ateşi ve yıkım çalışmalarına sahne olduğu kaydedildi.

Davhat Kefr Rumman ve Dabşa Tepesi çevresinin ise aralıklarla topçu ateşine tutulduğu ifade edildi.

Bint Cubeyl kentine bağlı Sarbin beldesi sınırlarında İsrail ordusunun arama-tarama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği ve ardından savaş uçaklarının beldeyi iki kez bombaladığı aktarıldı.

Beyt Lif ve Yater beldeleri arasına da hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusunun ayrıca Merciiyyun'a bağlı El-Kantara beldesine gece hava saldırısı gerçekleştirdiği, Litani Nehri yatağının El-Hardali yolu yakınındaki kesiminin de yoğun topçu ateşine tutulduğu belirtildi.

Beyrut semalarında alçak irtifa İHA uçuşları

Güneydeki gerilime paralel olarak, İsrail'e ait İHA'ların başkent Beyrut, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyindeki Zahrani bölgesi semalarında alçak irtifada uçuş yaptığı bildirildi.

İsrail'in 2 Mart 2026'da başlattığı son saldırılardan bu yana Lübnan makamlarının verilerine göre 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail güçlerinin mevcut saldırılar sırasında Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin yer yer 10 kilometreyi aştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

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