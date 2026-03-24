İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Yaralı Asker ve Sivil Sayısı Artıyor

TEL İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını şiddetlendirdiği 2 Mart'tan bu yana Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne 23 yaralı askerin getirildiği açıklandı.

İsrail'in kuzeyindeki Rambam Hastanesi'nden yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan bir askerin daha hastaneye getirildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin yanı sıra aynı tarihten bu yana yaralanan 200'ü aşkın sivilin de tedavi edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, 6 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde şiddetlendirdiği saldırılarda 2 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ayrıca İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun da Lübnan'a saldırılarda yaralandığı duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki kara çatışmalarında ölen ve yaralanan askerlerinin sayısına ilişkin sıkı sansür uygulandığı ifade ediliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.