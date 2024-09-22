İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki kasabalara düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi saldırılarla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki El-Malikiye kasabasına düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Lübnan sınırındaki El-Hiyam kasabasını hedef alması sonucu da 1 kişinin öldüğü bilgisi verildi.

Lübnan'ın güneyine saldırılar devam ediyor

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderliğine düzenlediği hava saldırısının ardından sınırda gerilim tırmanıyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki geniş bölgeleri yoğun hava saldırılarıyla vurmayı sürdürüyor.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinden itibaren Lübnan topraklarından 150 roket, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Lübnan Hizbullahı'nın dün gece ve bu sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti çevresine 8 Ekim'den bu yana "ilk defa" "Fadi-1" ve "Fadi-2" füzelerini kullanarak düzenlediği roket saldırılarının ardından İsrail'in kuzeyinde "alarm" durumuna geçildi.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.