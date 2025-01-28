İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 4 Yaralı

Güncel

Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusunun saldırılarında, 1'i Lübnan askeri 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Yarun - Marun er-Ras yolunda Lübnan askerlerine ve vatandaşlara ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Lübnan askeri ve 3 vatandaşın yaralandığı belirtilen açıklamada, Lübnan ordusunun bölgedeki evlerine dönen vatandaşlara eşlik ettiği ifade edildi.

Lübnan ordusu, güneyde kontrol sağlamaya çalışıyor

İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilme sürecinde Lübnan ordusu, halkın bölgeye geri dönüş hareketleriyle kontrol sağlamaya çalışıyor.

Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde Yarun, Mervahin ve Birket er-Rişa beldelerinde çekildiğini ve bu bölgelerde Lübnan askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunmuştu.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e yönelik tedbirler ve diplomatik baskı yapılması konusunda ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in işgalinin sona ermesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgeye girmek isteyen Lübnanlılara yönelik İsrail ordusunun saldırılarında 26 Ocak'tan bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 164 kişi yaralandı.