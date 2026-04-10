İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 2 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 2 Ölü

10.04.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Habbuş beldesi ile Zafta ve Mervaniye beldeleri arasında bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Kentin Kefr Tibnit beldesinde bir evi hedef alan İsrail ordusu, Cermek ve Mahmudiye beldeleri arasındaki bölgeyi de bombaladı.

Mercayun ilçesi yakınındaki Dibbin beldesini topçu ateşiyle hedef alan İsrail ordusu, Hiyam beldesinde de geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Haris beldesini de bombaladı, Sarbin ve Beyt Lif beldeleri topçu atışıyla hedef alındı.

Sur kentine bağlı Kana beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nebatiye'nin Sultaniye, Debal ve Tibnin beldeleri de İsrail ordusunun hedefi oldu.

Kentin Hanaviye beldesindeki İsrail saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Sur'a bağlı Mecadil beldesine de saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Sayda'nın güneyindeki Sarafend beldesini 2 hava saldırısıyla vurdu. Bölgedeki Hırbet Duveyr köyü de hedef alındı.

Ayrıca, İsrail ordusu Lübnan'ın sınır beldelerinden Ayta eş-Şaab'ın mahallelerini de hedef aldı.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı

10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
10:04
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:36:40. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.