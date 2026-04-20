İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesten 3 dakika önce düzenlediği saldırıdan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesten 3 dakika önce düzenlediği saldırıdan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı Açıklaması

20.04.2026 18:43
Ali Hicazi: - "Ben de biraz dinlenmek istedim ama uyuyamadım. Bir anda her şey sarsıldı. Çok şiddetli bir patlama oldu. Sanki deprem gibiydi. Etraf karanlıktı, her yer yıkılmıştı. ‘Kimse var mı?’ diye sesler geliyordu. Enkaz altındaydık" - "Ailemi sorduğumda onlara saatler sonra ulaştıklarını söylediler. O an yaşadıklarımız tarif edilemezdi" - Rabah Abbas Hicazi: - "Dışarıda benim bir kızım vardı şehit oldu. Ertesi gün karşılaştığım manzarayı tarif etmeye kelimeler yetmez. Beş gündür hala enkaz kaldırılıyor, çıkarılanlar var"

MUHAMMED EMİN CANİK/MEHMET NURİ UÇAR - İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girmesine 3 dakika kala Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bitişik 6 binaya düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulanlar, saldırıyı deprem ve kıyamet gününe benzetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı ve 6 hafta sürdürdüğü saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden biri de Sur oldu.

Hem beldeleri hem de Sur merkezini hedef alan İsrail saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu 16 Nisan gecesi Sur kentinin Muhammed ez-Zeyyat Caddesi'nde bitişik 6 binayı şiddetli hava saldırılarıyla hedef aldı.

Saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi de yaralandı. Saldırının üzerinden 5 gün geçmesine rağmen enkaz altında kaybolan 4 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Ailemi sorduğumda onlara saatler sonra ulaştıklarını söylediler"

İsrail saldırısından sağ kurtulan Ali Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıdan önce evdeydim. Ailem yanımdaydı; bir kızım, eşim, halası ve kızımla ilgilenen bir bakıcı vardı. Bir de kucağımda uyuyan küçük bir çocuğum vardı." dedi.

Hicazi, torunu hariç evdeki herkesin hayatını kaybettiğini, eşinin de bugün hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıdan kısa süre önce çocukların huzursuzlandığını söyleyen Hicazi, çocuklara uyumasını söylediğini belirterek, "Ben de biraz dinlenmek istedim ama uyuyamadım. Bir anda her şey sarsıldı.Çok şiddetli bir patlama oldu. Sanki deprem gibiydi. Etraf karanlıktı, her yer yıkılmıştı. 'Kimse var mı?' diye sesler geliyordu. Enkaz altındaydık." ifadesini kullandı.

Hicazi, "Kurtarma ekipleri 'Burada kimse var mı?' diye bağırıyorlardı. Onlara ses verdim. Enkazı açmaya başladılar. Taşları, betonları kırarak bize ulaşmaya çalıştılar. Bana 'Sana ulaşabiliyor muyuz?' diye soruyorlardı. Ben de 'Zor ama deneyin' diyordum." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı adam, "Nefes almakta zorlanıyordum, toz ve taş içindeydim. Ama bilincim yerindeydi. Onlara 'Yanımdakiler nasıl?' diye sordum. Önce hayatta olduklarını sandım ama sonra anladım ki şehit olmuşlardı." şeklinde konuştu.

Hicazi, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Ailemi sorduğumda onlara saatler sonra ulaştıklarını söylediler. O an yaşadıklarımız tarif edilemezdi." dedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten Kasım 2024'e kadar sürdürdüğü saldırılarına işaret eden Hicazi, "Biz yaklaşık 400 gündür bu savaşın içindeyiz. Evimiz defalarca hedef alındı. Ama yine de 'Elhamdülillah' diyoruz. Allah'tan sabır diliyoruz. Ne gelirse Allah'tan geliyor. Allah bize sabır versin." ifadelerini kullandı.

"Kardeşim de hala enkaz altında, beş gün oldu"

Rabah Abbas Hicazi de İsrail saldırısında kullanılamaz hale gelen evi ve dükkanını göstererek, saldırının gece oturdukları sırada meydana geldiğini aktardı.

İsrail'in saldırıyı ateşkesten dakikalar önce yaptığını söyleyen Abbas Hicazi, ateşkesi beklerken saldırıya maruz kaldıklarını söyledi.

Abbas Hicazi, "Genç bir kız ve nişanlısı vardı, birlikte şehit oldular. Yanlarında bir genç daha vardı, o da şehit oldu. Burada oturan bir aile vardı; kadının oğlu da şehit oldu." dedi.

"O gece yaşananlar tarif edilemez, sanki deprem, kıyamet günü gibiydi." diyen Abbas Hicazi, "Ben dükkanın içindeydim. Patlamanın sesini duymadım bile, sadece deprem gibi hissettim. Bir anda üzerime moloz yıkıldı, beni duvara çarptı. Dükkanın içi tamamen enkaza döndü." diye konuştu.

Abbas Hicazi, saldırının ardından enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Dışarıda benim bir kızım vardı şehit oldu. Ertesi gün karşılaştığım manzarayı tarif etmeye kelimeler yetmez. Beş gündür hala enkaz kaldırılıyor, çıkarılanlar var." dedi.

Allah'tan sabır temenni eden Abbas, "Kardeşim de hala enkaz altında, beş gün oldu. Bu merhametsiz bir savaş. Biz savaşlara alıştık ama bu topraklarda kalacağız. Çünkü burası bizim rızkımız, bizim toprağımız. Bundan vazgeçemeyiz." diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Deprem, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesten 3 dakika önce düzenlediği saldırıdan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesten 3 dakika önce düzenlediği saldırıdan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
