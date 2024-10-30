İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 822 olurken, yaralı sayısı 12 bin 937'ye çıktı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların sayısını açıkladı.
İsrail'in Lübnan'da dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 30 kişinin öldüğü, 165 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 822'ye çıktığı aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yaralananların sayısının ise 12 bin 937'ye yükseldiği kaydedildi.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan Saldırıları: 30 Ölü, 12 Bin Yaralı - Son Dakika
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