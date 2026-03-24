İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

24.03.2026 10:40
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 1039'a ulaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Gassaniyye, Serire, Duveyr, Haruf, Ayn İbil, Sela ve Tayr Diba beldelerini hedef aldı.

Sela beldesine düzenlenen hava saldırısında 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Tayr Diba beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine bağlı Beşamun düzenlediği hava saldırısında ise 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu ayrıca Nakura ve İlma Şaab beldelerine topçu atışları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

